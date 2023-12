Colman Domingo, intervistato da The New York Times, ha svelato di aver quasi rinunciato a recitare dopo aver perso un ruolo in Boardwalk Empire.

La star di Euphoria e Fear the Walking Dead, ha raccontato che nel 2014 si ritrovava solo a fare audizioni per ruoli che avevano meno di cinque righe di dialogo nello script. Colman ha pensato che fosse arrivata la svolta quando era stato richiamato per presentarsi di fronte ai produttori di Boardwalk Empire:

Ho pensato ‘Questa è l’occasione che cambierà tutto per me. Questa sarà finalmente la mia grande occasione’.

Domingo si era quindi presentato per provare a ottenere il ruolo di un maître che lavorava in un nightclub con proprietario una famiglia nera. Domingo aveva indossato uno smoking e sembrava aver conquistato i produttori con le sue doti nel canto e nel ballo. Il suo agente, tuttavia, gli ha spiegato che c’era un problema perché un consulente della produzione aveva compiuto delle ricerche dal punto di vista storico e aveva ricordato ai produttori che i maître che lavoravano nei nightclub avevano la pelle chiara, a differenza dell’attore che, di conseguenza, non ha ottenuto il ruolo. Domingo ha ammesso:

Quello è stato il momento in cui ho perso la testa. Non potevo più sopportarlo, penso che mi stesse uccidendo.

Colman ha così sottolineato che stava pensando di abbandonare del tutto la recitazione e che le sue esperienze precedenti lo hanno portato ad avere un atteggiamento diverso nei confronti del lavoro:

Sono diventato un attore che accetta solo le offerte probabilmente prima che il settore pensasse dovessi farlo. Ma ho deciso di avere un corpus di opere specifico. Si può andare a vederlo, si può chiedere ad altri registi, e mi si può fare un’offerta oppure no.

Che ne pensate del motivo per cui Colman Domingo ha perso un ruolo in Boardwalk Empire?

