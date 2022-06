La stagione 5 di Cobra Kai è prevista per questo settembre, il co-creatore della serie Hayden Schlossberg ha spiegato come lo show si impegni sempre a onorare i film di Karate Kid.

Ospite di una conferenza per sceneggiatori di Variety, Schlossberg ha spiegato che la sceneggiatura della serie pensa sempre alle origini:

È divertente, espandi l’universo. Hai nuovi personaggi e con essi una nuova prospettiva, nuovi sfondi, e così questo porta l’elemento moderno al prodotto. Ma ci ricordiamo sempre le radici. L’albero dei bonsai cresce e puoi esplorare diversi tipi di personaggi in una serie TV come non avresti in un film. Ma le radici sono il bullismo, i mentori, il superare le difficoltà, affrontare il passato. È quella sensazione viscerale di sentirsi deboli e poi qualcuno ti dà qualcosa per cui combattere. In questa serie è il karate, ma nella vita possono essere un milione di cose diverse che ti cambiano e ti danno fiducia. E quindi ogni stagione, ogni finale di stagione sta succedendo qualcosa di pazzesco.

Schlossberg ha quindi ribadito:

Si arriva a ‘L’anima della Valley dipende da chi vince questo combattimento coi nunchaku!’. Ma al centro c’è ciò di cui mi sono innamorato di The Karate Kid, perché è un classico. Le diverse culture che si incontrano, le persone che non ti aspetteresti si connettano, si uniscono. Ogni anno diciamo ‘Ok, dimentichiamo tutto per un secondo e torniamo a The Karate Kid. Perché ci piace?’ e rivediamo il film. Ed è per questo che penso che abbia funzionato a livello globale, perché sono storie universali. Quindi proviamo a concentrarci su questo, sfruttando al contempo personaggi, generi, background diversi e interpretando le cose in modo che sembri come The Karate Kid, ma al contempo sia qualcosa di completamente diverso”.