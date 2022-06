Il San Diego Comic-Con 2022 non avrà in programma panel dedicati a numerose serie targate The CW tra cui Flash, Superman & Lois e il prequel di Supernatural.

Warner Bros ha infatti annunciato gli appuntamenti (qui la lista e i primi dettagli) legati ai progetti che vede lo studio presente nel team di produttori e molti titoli mancano all’appello.

I fan delle serie tratte dai fumetti della DC hanno subito notato che attualmente non sono previsti incontri dedicati a The Flash e Superman & Lois, due dei titoli che continuano le avventure dell’Arrowverse, e nemmeno un panel su Gotham Knights, il nuovo progetto ispirato ai fumetti che mostrerà il figlio adottivo di Batman unire le forze con gli eredi degli iconici villain per trovare la verità sull’omicidio del padre.

Assente, attualmente, anche un appuntamento che avrebbe sicuramente attirato molti fan: il prequel di Supernatural, intitolato The Winchesters che è stato sviluppato e prodotto da Jensen Ackles.

Nessun incontro nemmeno per Walker: Independence, il prequel di Walker prodotto da Jared Padalecki.

The CW per ora ha confermato solo il panel dell’ultima stagione di Riverdale e bisognerà attendere per scoprire se si aggiungeranno altri titoli nei prossimi giorni.

Il futuro dell’emittente è ancora piuttosto incerto e si parla della possibilità che venga venduto a Nexstar Media Group dopo essere stato a lungo di proprietà di Warner Bros e Paramount Global.

Dopo i cambiamenti ai vertici c’è stata la cancellazione di numerosi show tra cui Naomi, Batwoman, Legends of Tomorrow, In The Dark, The Vampie Diaries, Legacies, Charmed, Dynasty, 4400 e Roswell, New Mexico.

Che ne pensate dell’assenza di molti titoli di The CW dal programma del San Diego Comic-Con 2022? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook