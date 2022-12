Dan Harmon ha svelato cosa non ci sarà nel film di Community, escludendo sia il Paintball che una partita di Dungeons and Dragons.

Nell’ultimo episodio di “Six Seasons and a Podcast”, Harmon ha parlato di cosa non ci sarà nel film di “Community” in arrivo su Peacock:

È molto più facile per me escludere le cose piuttosto che dirti cosa affronteremo. Per esempio è davvero una buona idea rifare un episodio sul paintball? È una delle prime cose da escludere perché è la prima cosa che vi viene in mente, ed è un problema con il concetto che abbiamo del film. Abbiamo fatto molti episodi in cui siete bloccati in un costrutto diverso dalle tradizionali sitcom, come se fosse una puntata girata da David Fincher o Martin Scorsese. Ci sono stati molti episodi speciali che erano una specie di omaggi. La faccenda del paintball era una di queste. Abbiamo provato a fare un sacco di puntate sul paintball, ed erano tutte cose perfettamente meravigliose da fare, ma qualcosa eguaglierebbe mai l’episodio originale di paintball?

Harmon ha aggiunto che l’aumento delle sparatorie nelle scuole renderebbe ancora più difficile realizzare una battaglia di paintball, inoltre ha escluso anche gli episodi di Dungeons & Dragons:

Stai correndo in giro con le pistole in una scuola, il che non era una buona idea in TV nemmeno ai tempi. Come possiamo farlo in un modo che sia accettabile? Ti siedi per scrivere il film e dici: “Quindi, lo faremmo bene?” Perché è così emblematico di ciò che ha reso speciale il nostro show e dei trionfi che abbiamo ottenuto, delle cose a cui abbiamo contribuito. Oppure potevamo giocare a Dungeons & Dragons per 90 minuti. Devo escluderlo, forse uno scrittore migliore di me non lo avrebbe fatto.

Infine Harmon ha rivelato che il film di “Community” non tornerà sulla Greendale chiusa, né si svolgerà durante una rimpatriata tra i personaggi:

Non è una scelta intelligente la fine o la resurrezione della scuola come escamotage narrativo perché renderebbe gran parte del tuo film irriconoscibile. Sarebbe stravagante suggerire che in ‘Community’ è passato abbastanza tempo da far cambiare il mondo, e non questi personaggi, non in modo così significativo. Non stanno insieme da molto tempo, ma non è perché si sono insultati … c’è un motivo per stare insieme e c’è un motivo per cui devono stare insieme.

l film di Community arriverà in streaming su Peacock.

