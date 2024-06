Dan Harmon ha difeso Donal Glover, accusato scherzosamente da Joel McHale di essere la causa del ritardo delle riprese di Community.

Il creatore dello show ha preso le difese di Glover dopo la sequela di commenti ricevuti dallo stesso per lo scherzo fatto da McHale:

Ho visto il post dove Donald Glover ha detto di aver sentito dai fan che pensano che sia lui il motivo per cui il film non uscirà prima. Ho subito voluto andare sul mio Instagram e dire: ‘Smettetela di prendervela con Donald! Volete spaventarlo?’ Vuole fare il film, smettetela di rimproverarlo! Non è lui il motivo, nessun singolo essere umano potrebbe essere il motivo dei ritardi. La cosa frustrante è che il nostro motore si muove così lentamente e viene deragliato e bloccato così facilmente. La tempistica è molto diversa per noi rispetto a quella dei fan. I fan provano 900 volte più ansia rispetto chi fa davvero il film.

Il film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book