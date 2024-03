Stephen King ha lodato i primi due episodi di Constellation, nuova serie Apple tv+, e la protagonista Noomi Rapace ne ha commentato l’opinione.

Parlando con Screen Rant, l’attrice ha svelato la sua risposta emotiva alla recensione di Constellation da parte di King, dicendo quanto è stato bello vederlo interagire con lo sshow:

Voglio dire, è una leggenda, un’icona. Grazie innanzitutto per questa opinione. Peter Harness me lo ha inviato, ha inviato uno screenshot e ho pensato di aver letto male. Ho pensato: “Aspetta, cosa? Stephen King? Come Stephen King?” [Ride] Quindi, quello è stato un grande momento, e sono molto curiosa di vedere e sentire cosa ne pensa ora che tutto sarà fuori. L’ultimo episodio uscirà mercoledì, quindi sono curiosa di sapere cosa pensa che possa succedere. [Ridacchia]

Constellation è disponibile su Apple TV+.

La sinossi di Constellation

Creata e scritta da Peter Harness (“Il commissario Wallander”, “The War of the Worlds”), Constellation ha come protagonista Noomi Rapace nel ruolo di Jo, un’astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. La serie è un’avventura spaziale ricca di azione che esplora i lati più oscuri della psicologia umana e segue la disperata ricerca di una donna nel tentativo di svelare la verità sulla storia dei viaggi spaziali e di recuperare tutto ciò che ha perso.

Nel cast della serie figurano anche James D’Arcy (“Agent Carter”, “Oppenheimer”), Julian Looman (“Emily in Paris”, “Mallorca Crime”), William Catlett (“A Thousand and One”, “Coppia diabolica”), Barbara Sukowa (“Passioni violente”, “Hannah Arendt”) e con la partecipazione di Rosie e Davina Coleman nel ruolo di Alice. Diretta dalla vincitrice del premio Emmy Michelle MacLaren (“Shining Girls”, “The Morning Show”, “Breaking Bad”), dal candidato all’Oscar Oliver Hirschbiegel (“La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler”, “The Experiment – Cercasi cavie umane”) e dal candidato all’Oscar Joseph Cedar (“Footnote”, “Our Boys”).

Prodotta da Turbine Studios e Haut et Court TV, Constellation è prodotta esecutivamente da David Tanner (“Small Axe”), Tracey Scoffield (“Small Axe”), Caroline Benjo (“No Man’s Land”), Simon Arnal (“No Man’s Land”), Carole Scotta (“No Man’s Land”) e Justin Thomson (“Liaison”). MacLaren dirige i primi due episodi ed è produttrice esecutiva insieme a Rebecca Hobbs (“Shining Girls”) e al co-produttore esecutivo Jahan Lopes per conto della MacLaren Entertainment. Harness è produttore esecutivo attraverso la Haunted Barn Ltd. La serie è stata girata principalmente in Germania ed è stata prodotta da Daniel Hetzer (“Monaco – Sull’orlo della guerra”) per Turbine Studios, Germania.

Fonte: Screen Rant

