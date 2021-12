è stato cancellato dopo una sola stagione. Nonostante già si parlasse di una seconda stagione , e la prima stagione terminasse in maniera decisamente aperta con l’introduzione di un iconico personaggio , Netflix ha deciso di fermare l’adattamento del celebre anime.

Al suo debutto il 19 novembre, la serie non è stata accolta particolarmente bene dalla critica, tantomeno dal pubblico (almeno questo rivelano le classifiche di gradimento di siti come Rotten Tomatoes e IMDb). Nonostante le nuove top 10 diffuse settimanalmente da Netflix evidenzino solo i successi sulla piattaforma, giusto due giorni fa vi sottolineavamo la rapida discesa della serie nella classifica: in buona parte dei territori non è mai salita in vetta, un’accoglienza che evidentemente non giustifica l’enorme investimento per produrre la serie.

Showrunner dell’adattamento André Nemec, che ha prodotto la serie assieme a Jeff Pinkner, Josh Appelbaum e Scott Rosenberg della casa di produzione Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, e Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc. Shinichirō Watanabe, regista dell’anime originale, è stato coinvolto come consulente, mentre Yoko Kanno ha composto le musiche.

