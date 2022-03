ha finalmente rotto il silenzio sulla cancellazione di, l’adattamento in live action di Netflix della storica serie animata.

L’attore ha espresso la sua amarezza durante una recente intervista con The Hollywood Reporter.

Cho ha quindi svelato la sua reazione alla cancellazione:

È stato molto scioccante e sono rimasto deluso. Ma sono stato molto felice delle reazioni dei fan. Avrei voluto contattare tutti e scambiare abbracci. Non puoi farlo ora, ma… Non so cosa sia. Sono un po’ perplesso su come si possa entrare in contatto con persone che non conosci mentre svolgi il tuo lavoro, ma non metterò in dubbio di esserci riuscito. Lo apprezzerò e ne farò tesoro. Apprezzo molto il fatto che a qualcuno importi. È sbalorditivo per me.