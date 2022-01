Il destino della serie live action diè stato ormai deciso, ma la speranza dei fan è dura a morire, e così una petizione lanciata qualche settimana fa sta progressivamente ottenendo sempre più visibilità e firme.

Come sapete, dopo il debutto a novembre la serie prodotta da Netflix è stata cancellata repentinamente, nonostante vi fossero progetti concreti per una seconda stagione. La decisione è arrivata dopo che Cowboy Bebop è stata accolta da recensioni tutt’altro che lusinghiere e da reazioni divise da parte del pubblico: la serie è rapidamente precipitata in fondo alla classifica degli ascolti sulla piattaforma, e non ha nemmeno ottenuto un’ampia risonanza sui social. Insomma, tutti gli ingredienti giusti per ottenere una cancellazione da parte dello streamer, cosa che ha provocato reazioni decisamente negative da parte dei protagonisti.

L’adattamento live action dell’iconico cult animato si è comunque guadagnato anche dei fan, i quali sperano che attivandosi riusciranno a convincere Netflix a dare una degna conclusione a una serie la cui prima stagione termina con un finale piuttosto aperto. Ecco quindi che è stata lanciata su Change.org una petizione che, nel giro di poche settimane, ha superato la bellezza di centomila firme.

Non è assolutamente detto che questo attiri l’attenzione di Netflix, ma in passato mobilitazioni di questo tipo hanno ottenuto qualche risultato – un’idea potrebbe essere quella di un epilogo sotto forma di film.

Showrunner dell’adattamento André Nemec, che ha prodotto la serie assieme a Jeff Pinkner, Josh Appelbaum e Scott Rosenberg della casa di produzione Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, e Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc. Shinichirō Watanabe, regista dell’anime originale, è stato coinvolto come consulente, mentre Yoko Kanno ha composto le musiche.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Cowboy Bebop grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.