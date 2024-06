Baby Reindeer è stato uno dei più grandi successi dell’anno per Netflix. Ma il suo creatore, produttore esecutivo e attore, Richard Gadd, sta per passare alla concorrenza. Gadd infatti ha annunciato che realizzerà una serie di 6 episodi dal titolo Lions per HBO, in co-produzione con BBC.

Afferma Kara Buckley, vicepresidente senior della programmazione drammatica di HBO:

Siamo estremamente entusiasti di collaborare con la BBC e Richard Gadd, il cui straordinario talento continua a fare scalpore in tutto il mondo. Con questa nuova serie avvincente ed evocativa, siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Richard nella famiglia HBO.

La sinossi ufficiale della serie recita: “Quando il ‘fratello’ estraneo di Niall, Ruben, si presenta al suo matrimonio, porta a un’esplosione di violenza che ci catapulta indietro nelle loro vite. Coprendo quasi quarant’anni, dagli anni ’80 ai giorni nostri, questa ambiziosa serie racconterà gli alti e bassi della relazione tra i due fratelli, dal loro incontro da adolescenti al loro litigio da adulti — con tutti i momenti belli, brutti, terribili, divertenti, arrabbiati e impegnativi lungo il percorso. Catturerà l’energia selvaggia di una città in cambiamento — di un mondo in cambiamento, persino — e cercherà di arrivare al nocciolo della difficile domanda… Cosa significa essere un uomo?

L’autore di Baby Reindeer sarà il creatore, lo sceneggiatore e il produttore esecutivo della nuova serie, mentre Alexandra Brodski Eshref Reybrouck saranno alla regia. Ancora non si sa nulla in merito al cast.

FONTE: IndieWire