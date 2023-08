I DC Studios si stanno preparando per il reboot dell’Universo Esteso DC: i neo co-CEO James Gunn e Peter Safran stanno sviluppando il loro nuovo Universo DC con DC Studios Chapter One: Gods and Monsters, e hanno già rivelato i primi progetti che possiamo aspettarci. Tra questi progetti, è stato rivelato che Creature Commandos e Waller daranno il via al nuovo DCU, ma Gunn ha poi confermato che Blue Beetle, in uscita il mese prossimo, farà parte dello stesso universo. Non è stato rivelato molto altro su Creature Commandos oltre all’annuncio del cast e ad alcune piccole dichiarazioni di Gunn sui social media, ma ora il co-CEO è tornato per annunciare che la prima stagione sarà composta da 7 episodi.

Il co-CEO dei DC Studios ha confermato inoltre che si sono conclusi i lavori di doppiaggio di Creature Commandos.

È possibile leggere il post di Gunn su Threads qui:

Sean Gunn tornerà a vestire i panni di Weasel di Suicide Squad in Creature Commandos e farà il doppio lavoro: doppierà anche il personaggio noto come GI Robot. Parlando con ComicBook.com, Gunn aveva svelato alcune nuove informazioni su Creature Commandos.

“La cosa assurda dell’animazione è che molte volte non si vedono molto i propri colleghi perché si registra per lo più separatamente“, aveva dichiarato Sean in precedenza. “Non posso dire molto, se non che impariamo qualcosa di più su The Weasel, che è piuttosto interessante. Hai citato GI Robot, che è un personaggio molto vicino e caro al mio cuore. Ho imparato ad amarlo nel corso della lavorazione del personaggio“.

Steve Agee tornerà nei panni di John Economos, mentre Sean Gunn sarà sia Weasel che G.I. Robot. Frank Grillo sarà Rick Flag Sr., Maria Bakalova sarà la Principessa Ilana Rostovic, Indira Varma sarà la Sposa, Zoe Chao sarà Nina Mazursky, Alan Tudyk sarà il Dr. Phosphorus, David Harbour sarà Eric Frankenstein. Non viene citata Viola Davis per il ruolo di Amanda Waller, e questo probabilmente perché a coordinare direttamente i Creature Commandos sarà un suo sottoposto, John Economos (Steve Agee).

Vi ricordiamo che, come dichiarato da James Gunn all’annuncio del Capitolo 1 del DC Universe, gli attori che daranno voce alle serie animate presteranno anche il loro volto in eventuali controparti live action, e vice versa. La serie, composta da sette episodi, è già stata scritta personalmente da James Gunn ed è attivamente in lavorazione, anche se non ha ancora una data di uscita e ieri sera non è stata citata durante la grande presentazione di MAX.

I personaggi di Creature Commando sono stati lanciati per la prima volta nel 1980. La premessa presenta il mostro di Frankenstein che fa squadra con un lupo mannaro, un vampiro e una gorgone per combattere i nazisti nella seconda guerra mondiale.

