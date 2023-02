Il videogioco Creatures of Sonaria, targato Roblox, diventerà una serie tv grazie alla collaborazione tra Wind Sun Sky Entertainment e Productivity Media.

Il progetto di Twin Atlas permette ai giocatori di affrontare mostri, draghi e varie creature.

A occuparsi dell’adattamento del gioco sarà Catherine Winder, in passato tra le fila di Lucasfilm e ora CEO di WSS, in collaborazione con Jay Bennett che è vice presidente del settore Creative Franchise Strategy di WSS.

Samuel Garcia di Twin Atlas ha dichiarato:

Sono davvero eccitato nel lavorare con Catherine, Jay e il team innovativo di narratori di WSS per aggiungere una profondità narrativa ai nostri personaggi e coinvolgere ulteriormente e deliziare i nostri fan in un modo completamente nuovo.

Catherine Winder e William Santor hanno aggiunto:

Mentre la partnership di PMI e WSS si espande, continueremo a cercare ricchi universi che spazino su varie piattaforme, abbiano un potenziale immersivo, come Creatures of Sonaria, per collaborare ed espandere questi mondi legati al gioco e alla narrazione che gli spettatori globali e i fan cercano nel metaverso.