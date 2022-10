Fallout: un video mostra Jonathan Nolan sul set della serie tratta dal videogioco

Le riprese della serie tratta dal videogioco di Fallout sono attualmente in corso e Amazon Prime Video ha condiviso online un video che mostra anche Jonathan Nolan sul set.

Il progetto ispirato all’iconico videogioco è infatti al centro del filmato con cui si ripercorre il percorso che porterà la storia sugli schermi, tramite degli interventi dei produttori e degli altri membri del team al lavoro.

Nolan, verso la fine del filmato che potete vedere nell’embed qui sopra, viene ritratto mentre gli viene consegnata una Nuka-Cola.

Todd Howard, responsabile dei Bethesda Studios, ha dichiarato:

Quando pensiamo a Fallout e al suo futuro, ovviamente ci saranno più giochi. Nel prossimo futuro c’è inoltre qualcosa di totalmente nuovo di cui sono super entusiasta, ovvero la serie televisiva. Molti produttori cinematografici e cose simili dicevano ‘Ehi, questo sarebbe un film grandioso, davvero grandioso’. E per oltre 10 anni abbiamo detto di no. Semplicemente non era giusto.

Nel video appare anche l’art director Istvan Pelz che ha assicurato:

Mi ha sorpreso quanto siamo rimasti vicini alle visioni originali e ai design dal punto di vista visivo, per quanto riguarda la costruzione di come i giochi sono stati tradotti direttamente sullo schermo. Penso sia rassicurante che l’abbiamo fatto nel modo giusto al primo colpo. Come se il nostro approccio a Fallout fosse corretto ed è il modo per andare avanti, anche compiendo un salto verso un altro mezzo.