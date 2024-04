Prime Video ha annunciato che Anna Boden e Ryan Fleck, registi di Captain Marvel, dirigeranno i primi 4 episodi di Criminal, serie tv basata sul fumetto di Ed Brubaker.

La serie Criminal è stata annunciata a gennaio ed è attualmente in pre-produzione in quel di Portland. Brubaker, che ha scritto la sceneggiatura del pilota, sarà co-showrunner con l’autore di gialli Jordan Harper (Hightown). Lo show televisivo è descritto come un universo interconnesso di storie del crimine.

Criminal è un fumetto noir pubblicato dal 2006 al 2011 da Marvel Comics sotto l’etichetta creator-owned Icon, prima di passare nel 2015 a Image Comics. La serie è composta da varie storie, ognuna a se stante, ma con protagonisti che si muovono nello stesso mondo immaginario di Center City, frequentano lo stesso bar.

Negli anni Criminal ha vinto ben cinque Eisner Awards, di cui tre per il Miglior Scrittore (2007, 2008, 2010), uno per la Miglior Miniserie (2012) e uno per la Miglior Nuova Serie (2007).

Criminal arriverà in esclusiva su Prime Video prossimamente.

Fonte: Deadline

