Un agente della CIA richiamato in azione ed una guerra nell'ombra: il ritorno di Jack Ryan su Prime Video è imperdibile

Pubblicazione: 05 giugno alle 12:18

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War, disponibile su Prime Video dal 20 maggio 2026, segna il ritorno di Jack Ryan, un uomo che vorrebbe restare fuori dai giochi ma alle prese una minaccia che si muove nell'ombra, vecchi alleati da richiamare in campo e una verità sepolta che rischia di travolgere tutto. John Krasinski riprende infatti il ruolo che ha interpretato per quattro stagioni nella serie Amazon, portando però il personaggio in un nuovo formato: non più una stagione televisiva, ma un film pensato come prosecuzione diretta di quel racconto.

La scelta di trasformare Jack Ryan in un film streaming segna, dato che dopo quattro stagioni costruite su minacce geopolitiche, cospirazioni internazionali e crisi interne alla CIA,concentra la tensione in un racconto più compatto, riportando in scena il trio formato da Ryan, James Greer e Mike November e introducendo una nuova dimensione internazionale con il personaggio di Emma Marlowe, interpretata da Sienna Miller.

Il film ritrova Jack Ryan in una fase diversa della sua vita, almeno in apparenza più lontana dall'operatività sul campo. Vive sotto le mentite spoglie di un corridore occasionale, che deve tener testa a un convoglio di SUV neri ed al posto di guida c'è il capo, James Greer, interpretato da Wendell Pierce, che richiama il suo pupillo alla vita da spia. La pace non dura molto: Ryan viene trascinato nuovamente nel mondo dello spionaggio quando una missione internazionale sotto copertura fa emergere una cospirazione mortale.

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War, fonte: Prime Video

Al centro della storia c'è una minaccia che non arriva soltanto dall'esterno, ma da un terreno più ambiguo e pericoloso: una unità black-ops fuori controllo, capace di anticipare le mosse dei protagonisti e di trasformare la missione in una partita personale. Pare che a Dublino ci siano delle informazioni essenziali per fermare un gruppo deviato di agenti della CIA, che sono diventati terroristi. Ryan si ritrova così a correre contro il tempo insieme a Greer e Mike November, interpretato da Michael Kelly, e alla nuova alleata Emma Marlowe, agente dell'MI6. Ad accompagnarli nella lotta al terrore c'è anche Olivia, interpretata da McKenna Bridger.

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War, fonte: Prime Video

Il protagonista del film è, che torna nei panni di Jack Ryan dopo aver contribuito a ridefinire il personaggio per il pubblico seriale. Accanto a lui rientrano Wendell Pierce come, due presenze che hanno dato continuità emotiva e operativa alla serie. La principale novità è, qui nel ruolo di Emma Marlowe, agente dell'intelligence britannica chiamata a inserirsi in un equilibrio già consolidato. Nel cast figurano anche Betty Gabriel, Max Beesley nel ruolo dell'antagonista Crown, JJ Feild e Douglas Hodge.

La regia è affidata ad Andrew Bernstein, già legato alla serie, mentre la sceneggiatura è firmata da Aaron Rabin e dallo stesso Krasinski, con una storia attribuita a Noah Oppenheim e Krasinski. Precisiamo che il film non è un adattamento diretto di uno specifico romanzo di Tom Clancy, mantenend il legame con il cosiddetto Ryanverse, l'universo narrativo creato dallo scrittore americano attorno alla figura di Jack Ryan.

Come abbiamo già precisato nell'articolo, Ghost War non è un reboot e non riparte da zero. Il film si colloca nello specifico dopo la quarta stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, conclusa nel 2023, e funziona come una vera e propria continuazione del percorso televisivo del personaggio. Il film eredita di conseguenza rapporti, dinamiche e ferite già costruite nel corso della serie, pur puntando a una trama abbastanza autonoma da poter essere seguita anche da chi non ricorda ogni cosa avvenuta nella show televisivo ed in particolare modo nella terza stagione.