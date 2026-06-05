Un detective scorbutico e un castello pieno di sospetti: il giallo italiano con Christian De Sica da vedere su Prime Video

Pubblicazione: 05 giugno alle 09:15

Se state cercando qualcosa di leggero per la serata e avete un abbonamento a Prime Video attivo, sulla piattaforma di streaming è disponibile un film italiano che merita senza dubbio una possibilità. Tra castelli innevati, omicidi misteriosi e battute ben dosate, Agata Christian – Delitto sulle nevi riporta in vita un genere che mancava ormai da tempo mancava nel cinema italiano: il giallo comico alla Agatha Christie. Con Christian De Sica nei panni di un detective scorbutico e Lillo in quelli di un improbabile assistente, il film di Eros Puglielli mescola mistero e commedia un film che strizza l'occhio ai grandi maestri del genere senza prendersi troppo sul serio.

E proprio in tal senso le intenzioni del film sono chiare già dal titolo stesso: un gioco di parole che, la regina indiscussa del giallo, incrociando il cognome della scrittrice con il nome del protagonista. Un detective dall'ironia pungente,, che si ritrova invischiato in un caso di omicidio proprio quando pensava di godersi un tranquillo weekend promozionale.

La trama segue binari consolidati ma efficaci, con Christian Agata che viene ingaggiato da Walter Gulmar, figlio del magnate dei giocattoli Carlo Gulmar, per fare da testimonial di Crime Castle, il gioco da tavolo di punta dell'azienda di famiglia. Location dello spot sarà il castello che ha ispirato il gioco stesso, una dimora isolata in Valle d'Aosta, dove si raduna un parterre di personaggi variegato: Laura, la seconda moglie di Carlo, Miranda, fidanzata di Walter, India, la sorellastra e One Shot, influencer e potenziale acquirente dell'azienda; oltre a maggiordomi, assistenti e figure minori.

Agata Christian, fonte: Prime Video

Ma senza troppe sorprese, il weekend si trasforma rapidamente in incubo quando una valanga isola completamente il castello e Carlo Gulmar viene trovato morto. Classico scenario alla Agatha Christie: un gruppo di sospetti, nessuna via di fuga, un detective sul posto, dove a complicare le indagini c'è il brigadiere Gianni Cuozzo, interpretato da Lillo Petrolo, una sorta di Watson pasticcione che fa da contraltare al protagonista, affiancato dall'appuntato Tarda, montanaro dall'accento improbabile e dall'anima ecologista.

, che aveva già collaborato con De Sica in Cortina Express, dimostra di conoscere bene il genere della commedia italiana ed i meccanismi del giallo classico, mentre la, firmata dallo stesso regista insieme agioca su un doppio binario: da un lato costruisce un'indagine con tanto di indizi, interrogatori e rivelazione finale; dall'altro innesta sketch comici e momenti ironici che alleggeriscono il tono senza mai farlo scivolare nel parodistico. Il cast è uno dei punti di forza del progetto.

Oltre a De Sica e Lillo, nel cast di Agata Christian – Delitto sulle nevi troviamo anche Maccio Capatonda nel ruolo di Walter Gulmar, figlio di papà spavaldo che scopre la propria inutilità quando il padre gli apre gli occhi sulla sua vera condizione. Paolo Calabresi, Giorgio Colangeli, Chiara Francini, Ilaria Spada, Marco Marzocca, Enzo Paci e Alice Pagani completano il cast che mescola veterani della commedia italiana con volti più freschi. Segnaliamo anche la presenza di Sara Croce e del rapper Tony Effe, al debutto cinematografico nel ruolo di One Shot. Due scelte che tendono ovviamente di strizzare l'occhio ad un pubblico più giovane.

Visivamente il film sfrutta bene la location del castello innevato, creando quell'atmosfera claustrofobica tipica dei gialli in camera chiusa. La fotografia di Michele D'Attanasio e le musiche di Francesco Cerasi riescono a bilanciare i toni tra commedia e thriller. In definitiva, come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, se cercate un film divertente e leggero per trascorrere una serata tranquilla e spensierata, in grado di intrattiene e mantenere viva l'attenzione fino ai titoli di coda, dovreste dare una possibilità ad Agata Christian - Delitto sulle nevi.