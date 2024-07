La star di Criminal Minds: Evolution Kirsten Vangsness ha parlato di Penelope Garcia e del suo rapporto con Luke Alvez e Derek Morgan, i personaggi interpretati da Adam Rodriguez e Shemar Moore.

L’attrice, intervistata da TV Insider, ha dichiarato:

Quando ci pensate, l’intera questione di Garcia-Morgan del passato, è come se tutti l’avessero amata, ogni aspetto. Questa è la nuova – odio dire migliorata – versione, è come se tutto sia basato sul rispetto reciproco. Nessuno sta molestandosi sessualmente. ‘Aspetta, c’è un confine? Abbiamo appena superato un confine?’. Non c’è un confine, ma è lo stesso livello di energia senza necessariamente sembrare come se il posto di lavoro non sia sicuro, considerando che qualcuno avrebbe potuto considerarlo in quel modo.