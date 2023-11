La stagione 6 di The Crown (GUARDA IL TRAILER) racconterà la morte della principessa Diana, ma, come è noto, la vicenda sarà affrontata “con grande sensibilità” e il fatale incidente d’auto non verrà mostrato sullo schermo. In un comunicato stampa di Netflix (via Deadline) la sua interprete, Elizabeth Debicki ha raccontato cosa ha provato nel ricreare i momenti che precedono il tragico evento, in cui la donna e il suo compagno Dodi Fayed (Khalid Abdalla) attirano l’attenzione di molti giornalisti. Un’esperienza con cui l’attrice ha potuto suo malgrado immedesimarsi:

[Il mio compito] è stato pesante, molto maniacale e incredibilmente invasivo. Non c’era bisogno di recitare molto… perché è davvero orribile avere tante persone che ti urlano contro e vogliono qualcosa. A volte è quasi una risposta anomala all’essere inseguiti da tanti attori che interpretano i giornalisti, perché non si può andare da nessuna parte e basta trovarsi in una situazione del genere per circa un minuto prima di rendersi conto che è del tutto insostenibile. E nessuno dovrebbe mai provare quello che si prova a cercare di girare le scene di giorno a Parigi, cercando di andare da un posto all’altro, e avere questo sciame di persone intorno a te. Ci si sente davvero in trappola. È un’esperienza davvero spiacevole.

Ricordiamo che la sesta e ultima stagione di The Crown sarà disponibile in streaming in due parti: la prima (episodi 1-4) il 16 novembre 2023 e la seconda (episodi 5-10) il 14 dicembre 2023.

Cosa ne pensate delle parole di Elizabeth Debicki sulla morte di Diana nella stagione 6 della serie The Crown? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

