La serie Cruel Intentions ha trovato i suoi protagonisti: Variety ha svelato il cast del progetto, che comprende anche Sean Patrick Thomas, già coinvolto nel film originale.

I protagonisti saranno Sarah Catherine Hook (First Kill) nella parte di Caroline, Zac Burgess (Totally Completely Fine) nella parte di Lucien, Khobe Clark (Yellowjackets) nei panni di Scott, Brooke Lena Johnson (You) che sarà Beatrice, Sara Silva (The Boys) che interpreta CeCe, Sean Patrick Thomas che sarà il professor Chadwick, John Harlan Kim (9-1-1) nei panni di Blaise, e Myra Molloy (The Bold Type) che ha il ruolo di Annie.

Tra le guest star spazio invece a Laura Benanti (Younger) che sarà Claudia, la madre di Caroline, e Jon Tenney (The Closer) nei panni di Russell, un politico.

La prima stagione sarà composta da otto episodi e le riprese inizieranno a Toronto.

La serie avrà come protagonisti due giovani spietati, una ragazza e il suo fratellastro, che sono pronti a tutto pur di scalare la piramide sociale. Dopo un brutale incidente, i due faranno il possibile per mantenere il proprio potere e la propria reputazione, persino provare a sedurre la figlia del vice presidente degli Stati Uniti.

Cruel Intentions è scritta e prodotta da Phoebe Fisher e Sara Goodman. Nel team dei produttori c’è anche Neal H. Moritz e Pavun Shetty, già nel team del film originale.

Fonte: Variety

