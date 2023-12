Amazon ha ordinato la produzione di otto episodi della serie Cruel Intentions, destinata a Prime Video e che offrirà un approccio nuovo e aggiornato alla storia raccontata nel film del 1999, e l’annuncio è stato accompagnato dalla conferma del cast.

Il gruppo di attori protagonisti del progetto, scritto da Phoebe Fisher e Sara Goodman, sarà composto da Sarah Catherine Hook (First Kill), Zac Burgess (Totally Completely Fine), Savannah Lee Smith (Gossip Girl), Sara Silva (American Horror Stories), Khobe Clarke (Firefly Lane, Yellowjackets), John Harlan Kim (The Last Thing He Told Me, 9-1-1), Brooke Lena Johnson (You), e Sean Patrick Thomas (Till).

Tra gli interpreti anche Claire Forlani, Nikki Crawford, Isabella Tagliati, Zeke Goodman e Jon Tenney.

La nuova storia sarà ambientata in un college esclusivo di Washington dove due giovani, diventati fratello e sorella dopo il matrimonio dei genitori, faranno qualsiasi cosa pur di rimanere in cima alla gerarchia sociale. Dopo che un incidente mette a rischio l’intero sistema sistema panellenico esistente nella loro scuola, i due faranno tutto il necessario per mantenere il proprio potere e la reputazione ottenuta, anche se questo potrebbe significare sedurre la figlia del vice presidente degli Stati Uniti.

Ntel team dei produttori ci saranno anche Neal H. Moritz e Pavun Shetty, produttori del film del 1999, e il regista del lungometraggio Roger Kumble.

Sara Goodman e Phoebe Fisher hanno dichiarato:

Siamo così entusiaste nel lavorare insieme per continuare l’eredità di Cruel Intentions, un film che è ancora amato da così tante persone, comprese noi! Promettiamo di rendere questa prossima versione divertente, irriverente e in grado di spingersi oltre i limiti come il film originale e siamo grate nei confronti dei nostri partner di Original Film, Sony e Amazon MGM per essersi fidati di noi nel mantenerlo Crudele.

Che ne pensate del cast della serie Cruel Intentions? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Deadline

Le serie imperdibili