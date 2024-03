Crunchyroll ha annunciato la line up di anime in arrivo la prossima primavera, con ogni settimana più di 40 nuovi episodi di anime nuovi o in proseguimento sulla piattaforma.

Il titolo della stagione è ovviamente Kaiju no.8, in arrivo il 13 aprile, ma ci sono tanti altri anime che tornano o debuttano nei prossimi mesi.

Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf (Passione)

1 APRILE

Lawrence è un mercante itinerante che vende mercanzia varia da un carretto trainato da cavalli. Un giorno, arriva in un villaggio e incontra una ragazza bellissima con orecchie e coda da animale! Si chiama Holo ed è una Wisewolf e porta con sé copiosi raccolti. Vuole tornare nella sua città d’origine e Lawrence si offre di portarla. Ora il solitario mercante e la solitaria Wisewolf iniziano a viaggiare verso nord, non più solitari come un tempo.

Doppiaggio: Inglese, Francese e Tedesco

Gods’ Games We Play ( LIDENFILMS)

1 APRILE

In un mondo popolato da dei oziosi, gli umani sono obbligati ad affrontarli in alcuni giochi d’intelligenza. Con tre sconfitte, gli dei perdono il loro diritto di sfida, mentre con dieci vittorie gli umani trionfano. Fay, è determinato a portare a termine una sfida impossibile, e si mette in gioco contro le divinità. Sconfiggerà gli esseri divini o sarà solo uno dei tanti che hanno fallito?

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco

Re:Monster (Studio DEEN)

1 APRILE

Dopo essere morto, Tomokui Kanata si reincarna in un semplice goblin, ma scopre di avere un insaziabile appetito. Grazie alla sua nuova abilità che gli permette di diventare più forte in base a quanto mangia, il suo status cambia repentinamente al punto da diventare un capo goblin. Grazie alle sue vecchie conoscenze e al suo nuovo corpo, ma anche al suo stomaco di ferro, inizia ad assaggiare questo nuovo mondo!

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco

The Banished Former Hero Lives as He Pleases (Studio DEEN and Marvy Jack)

1 APRILE

“Finalmente posso ambire alla vita tranquilla che ho sempre desiderato nella mia scorsa vita.” Allen è un ragazzo considerato un fallito perché privo del “Dono” di dio, è in realtà un eroe che conserva i ricordi e i poteri della vita precedente! Usando la scusa dell’esilio dal suo casato, Allen sta per iniziare il suo viaggio per poter fare qualsiasi cosa desideri quando si imbatte nel tentato omicidio della sua ex fidanzata…! L’ex eroe vuole vivere una vita rilassante, questa volta, ma la vita eroica da cui tanto cerca di allontanarsi sta per iniziare!

Train to the End of the World (EMT Squared)

1 APRILE

Un gruppo di ragazze salta su un treno abbandonato per esplorare un mondo pieno di strane anomalie.

I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability (Tsumugi Akita Animation Lab)

1 APRILE

Le qualità più importanti per studiare la magia sono il sangue, l’attitudine e l’impegno. C’è uno stregone che, a dispetto del suo amore per la magia, è nato come una persona comune ed era privo di una famiglia e di attitudine. Dopo esser morto di morte non naturale, ha desiderato di aver potuto studiare la magia in maniera più approfondita. Dopo di che si è reincarnato in Lloyd, il settimo principe del regno di Saloum, con un gran potere nel sangue. Rinato, ma coi suoi ricordi intatti, insieme al suo nuovo talento e al suo sangue reale, è determinato a godersi la sua nuova vita, usando le sue straordinarie abilità mistiche per padroneggiare la magia un tempo fuori dalla sua portata!

Doppiaggio: Inglese, Francese, Tedesco

BARTENDER Glass of God (Liber)

3 APRILE

Nell’Eden Hall, ogni bicchiere ha la sua storia. Un bar tranquillo è celato tra le strade di Tokyo e sembra che solo le anime più torturate e afflitte da problemi a dir poco pesanti varchino la sua soglia. Ma dopo un bicchiere di Dio versato dal brillante barista Ryu, tornano a casa rinati. Ryu ha un dono: sa come alleggerire l’anima con un drink perfetto. Chi sarà il prossimo cliente?

WIND BREAKER (CloverWorks)

4 APRILE

Ci troviamo dove i voti medi sono i più bassi, ma le risse sono le più clamorose. Il liceo Furin è rinomato come la super scuola per delinquenti. Haruka Sakura, uno studente del primo anno, arriva da un’altra città per combattere fino a raggiungere la vetta. Ma il liceo Furin è diventato un gruppo che protegge la città chiamata “Chime of the Wind Breaker”, Bofurin. L’eroica leggenda del teppista del liceo, Sakura, inizia qui!

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco

Laid-Back Camp Stagione 3 (8bit)

4 APRILE

Nadeshiko, una liceale che si è trasferita da Shizuoka a Yamanashi, decide di visitare il rinomato Monte Fuji. Malgrado lei si muova verso Motosu in bicicletta deve tornare indietro per via del peggioramento del tempo meteorologico. Non potendo raggiungere la sua destinazione agognata, crolla a metà strada. Quando si sveglia è notte e si trova in un luogo mai visto prima, senza la minima idea di come tornare a casa. Nadeshiko trova la salvezza quando incontra Rin, una ragazza che sta campeggiando lì. Inizia la vita all’aperto di queste due ragazze, col primo incontro tra Nadeshiko e Rin.

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano e Portoghese Brasiliano

A Condition Called Love (East Fish Studio)

4 APRILE

La matricola del liceo Hotaru Hinase ha una vita vibrante circondata da amici e famiglia, ma non ha molta fortuna in amore. Ma cambia tutto quando fa un gesto gentile verso un suo bel compagno di classe col cuore spezzato, Hananoi. Questo lo convince a chiederle di uscire e lei è un po’ nervosa per questo. Guarda una ragazza che scopre i misteri dell’amore e un ragazzo che sembra andarci pesante quando si tratta di sentimenti.

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano e Francese

An Archdemon’s Dilemma: How to Love Your Elf Bride (Brain’s Base)

4 APRILE

Zagan sarà anche lo stregone malvagio più temuto, ma quando si tratta di interazioni sociali è un incapace totale. Tutti quei giorni passati a studiare le arti oscure non gli sono d’aiuto quando s’innamora a prima vista di Nephelia, una stupenda schiava elfa, e spende tutta la sua fortuna per comprarla. Senza nessuna idea di come parlarsi, ci troviamo di fronte a una bizzarra accoppiata composta da uno stregone maldestro e una timida elfa.

Doppiaggio: Inglese

Astro Note (Telecom Animation Film)

5 APRILE

Takumi, un abile cuoco, si è appena trovato senza un lavoro. Si procura un’occupazione in una vecchia pensione chiamata Astro-sou, ma è un po’ titubante dopo aver scoperto che dovrà vivere lì. Almeno finché non incontra la bella e affascinante custode, Mira, e cambia totalmente idea. I due iniziano a lavorare insieme e il loro legame si intensifica. Ma Mira ha un segreto: non proviene dal nostro mondo!

The Irregular at Magic High School Stagione 3 (8bit)

5 APRILE

Dopo un anno turbolento, le vite di Tatsuya e Miyuki stanno lentamente cambiando mentre si accingono a iniziare il secondo anno di scuola. Ora vivono assieme a Minami Sakurai, che è stato inviato dalla famiglia Yotsuba, e Tatsuya si è trasferito nel nuovo Department of Magical Engineering. Anche se vuole vivere una tranquilla vita scolastica accanto a Miyuki, il mondo non è in effetti dello stesso avviso… e di nuovo, si alza il sipario su un altro anno problematico.

THE iDOLM@STER SHINY COLORS (Polygon Pictures)

5 APRILE

Il produttore del gruppo 283 Production riunisce un nuovo cast di idol sul palco!

NIJIYON ANIMATION 2 (Sunrise)

5 APRILE

Lo spin-off Love Live! Nijigasaki High School Idol Club torna con le sue stramberie!

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Stagione 2 Cour 2 (Studio Bind)

7 APRILE

Quando il mediocre trentaquattrenne viene investito da un bus, la sua storia non termina lì. Reincarnato in un altro mondo come un infante, Rudy farà di tutto per vivere la vita che ha sempre sognato. Armato di nuovi amici, di alcune abilità magiche appena acquisite e del coraggio di fare tutto ciò che ha sempre sognato, si imbarca in un’avventura unica, mantenendo intatte tutte le sue esperienze passate!

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo Castillano

Grandpa and Grandma Turn Young Again (Gekko)

7 APRILE

Questa deliziosa coppia di mezza età si è appena riappropriata della giovinezza, da allora sono determinati a vivere appieno.

The Duke of Death and His Maid Stagione 3 (J.C.STAFF)

7 APRILE

“Desidero toccarti, ma non posso…” è la conclusione più triste per un amore di tutta la storia del mondo. Il giovane Duca è stato maledetto da una strega, da piccolo, e chiunque tocchi muore. Questo porta chiunque lo conosca a isolarlo, passa dunque la sua vita recluso in una villa in mezzo al bosco. Ha una cameriera chiamata Alice, la maggior fonte delle sue preoccupazioni. Riuscirà mai a rompere la maledizione?

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano

As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World (Studio Mother)

7 APRILE

In un luogo in cui i nobili mettono in mostra le loro spade, Ars Louvent si fa vanto delle sue doti di giudizio! Fai la conoscenza di questo nobile non aitante che trasforma la sua patria in un regno di valore, mentre naviga in un mondo fatto di potenti magie. Allerta spoiler: l’abilità Appraisal Skill di Ars è più potente di qualsiasi spada, e il suo viaggio è tanto contorto quanto una viverna in un labirinto.

Doppiaggio: Tedesco

Vampire Dormitory (Studio Blanc)

7 APRILE

Dopo aver perso i genitori ed essere stata licenziata dal lavoro, Mito deve cavarsela da sola per strada travestita da ragazzo. Si imbatte in uno sconosciuto di nome Ruka e scopre il suo oscuro segreto: è un vampiro! Ruka invita Mito, ancora sotto mentite spoglie, a vivere in un dormitorio per soli uomini. Mito scambia il suo sangue per un posto dove stare, ma una nascente storia d’amore e la sua vera identità minacciano tutto ciò che è in bilico.

Doppiaggio: Inglese

Tadaima, Okaeri (Studio DEEN)

8 APRILE

Dopo essersi sposato con il suo amato marito Hiromu Fujiyoshi, Masaki Fujiyoshi diventa un casalingo. Vengono benedetti dalla figlia Hikari, che ha quasi due anni, e si trasferiscono in periferia. Dato che si sono sposati pur appartenendo a classi sociali diverse, sono vittime di pregiudizi e Masaki non ha molta fiducia in se stesso. Quando è soverchiato dall’ansia e talvolta dalla tristezza, diventa gradualmente sempre più forte grazie a Hiromu e Hikari. Diventano col passare del tempo sempre più una famiglia. Benvenuti nella famiglia felice di casa Fujiyoshi, piena di gentilezza

Chillin’ in Another World with Level 2 Super Cheat Powers (J.C. STAFF)

8 APRILE

Il magico regno di Klyrode evoca migliaia di eroi, ogni anno da altri mondi, per combattere contro il Dark One e il suo esercito di potenti demoni. Banaza è uno di tali eroi, evocato dalla Capitale Reale di Paluma, ma qualcosa va storto: Banaza è solo un normale mercante. Non sa utilizzare la magia, non sa combattere e le sue caratteristiche sono pessime. Ancor peggio, un imprevisto gli impedisce di tornare a casa! Bandito come eroe e bloccato in un altro mondo lontano dal regno, da un re crudele che lo vuole lontano, il destino di Banaza sembra davvero grigio. Ma che succede quando questo eroe fallito scopre di avere poteri smisurati non appena raggiunto il livello due?

Doppiaggio: Inglese, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco

Oblivion Battery (MAPPA)

9 APRILE

Il lanciatore dalla mano di ferro, Haruka Kiyomine, e il suo astuto ricevitore Kei Kaname, chiamato “l’abile generale”, sono considerati imbattibili, una sorta di motore inarrestabile del mondo del baseball. Sono stati notati dai più eccellenti licei di tutta la nazione, ma finiscono nel liceo Tokyo Municipal Kotesashi, assolutamente non rinomato per il baseball. Inoltre, altri bravi giocatori che in passato sono stati sconfitti dalla coppia si iscrivono per caso nella stessa scuola e… il loro incontro mette gli eventi in moto di nuovo. La loro storia liceale da giocatori di baseball sta iniziando!

Viral Hit (Okuruto Noboru)

10 APRILE

Metti un like e iscriviti alla stella del momento di NewTube, Hobin Yu! Stanco dei bulli, il liceale mingherlino li affronta e riprende i combattimenti. Coi consigli di un misterioso canale, incassa soldi mettendo al tappeto i teppisti. Ha fatto impazzire internet, ma riuscirà Hobin a tenere botta o finirà annientato nel prossimo match?

Doppiaggio: Inglese, Francese e Tedesco

The Many Sides of Voice Actor Radio (CONNECT)

10 APRILE

Yuhi Yugure e Yasumi Utatane, due liceali che dirigono insieme un programma radiofonico settimanale, ritraggono alla perfezione l’amicizia per farla comprendere agli ascoltatori. Ma in realtà, non potrebbero essere più diverse. A microfoni spenti ci sono solo caos e insulti. Man mano che il loro rapporto si approfondisce, navigano nelle tumultuose acque dell’amicizia e della rivalità, nello spietato mondo dello showbiz.

The Misfit of Demon King Academy Ⅱ: History’s Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants – Cour 2 (Silver Link)

12 APRILE

Grazie alla potenza di Lay, Anos ha distrutto il folle umano Jerga. La pace universale è a portata di mano, quando lui svela la sua vera identità nella Delsgade Academy. Mentre tutti cercano di metabolizzare la notizia, un mortale spettro del suo passato mira a distruggerlo, qualcuno che gli è più vicino di quanto lui immagini. Ma presto, professori e studenti apprenderanno una storia che si è dipanata negli ultimi 2.000 anni. Incontra il Demon King di Tyranny a tuo rischio e pericolo!

Doppiaggio: Francese

Shadowverse Flame: Arc-hen (ZEXCS)

12 APRILE

Nello Shadowverse Battle College, si allenano studenti per diventare giocatori professionisti di Shadowverse. Quando il principiante Light Tenryu si trasferisce, capisce subito che il suo club, i Seventh Flame, si trovano nei guai perché hanno bisogno di altri tre giocatori. Devono inoltre affrontare, giocatori agguerriti come Haruma Hazeura, il capo dei First Reaper. Punti tutto, Light?

Kaiju No. 8 (Production I.G)

13 APRILE

In un mondo afflitto da creature chiamate Kaiju, Kafka Hibino vuole entrare a far parte della Japan Defense Force. Promette di iscriversi in quel gruppo insieme alla sua amica d’infanzia, Mina Ashiro. Le loro vite prendono però direzioni diverse. Mentre lavora per pulire i residui lasciati dalle battaglie contro i Kaiju, Kafka incontra Reno Ichikawa. La determinazione di Reno di entrare nella Defense Force riaccende la promessa fatta da Kafka e vuole unirsi a Mina per proteggere l’umanità.

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo Castillano

Black Butler -Public School Arc- (CloverWorks)

13 APRILE

Proprio nell’elite britannica, il Weston College sfida il controllo del governo. Dunque, quando svaniscono nel nulla degli studenti, tra cui il figlio della cugina della regina Victoria, Sua Maestà invia il suo mastino Ciel Phantomhive a investigare. Col suo fedele maggiordomo diabolico, Sebastian, Ciel deve muoversi nella ingannevole scuola e nella sua politica e infiltrarsi tra i funzionari modello della Weston: il gruppo P4. È in procinto di svelare i misteri che avviluppano l’istituto.

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Francese, Tedesco

Kuramerukagari (Team OneOne) – Film

COMING SOON

Nella città mineraria dove si estrae carbone, popolata da minuti minatori chiamati “Hakoniwa”, vivono una ragazza chiamata Kagari, che manda avanti un negozio di mappe, e il suo amico d’infanzia Yuya, che sogna di evadere dagli “Hakoniwa”e da quel luogo labirintico. Iniziano però ad accadere spesso dei misteriosi “incidenti” che minacciano la tranquillità della vita dei cittadini. Riuscirà Kagari a risolvere questo problema e determinare il destino della città? Tutte queste sfide porteranno la ragazza a crescere molto.

Kurayukaba (Team OneOne) – Film

COMING SOON

La “Agenzia investigativa Ootsuji” rappresenta un faro di speranza. L’investigatore Soutarou si trova ad affrontare un caso difficile: una sparizione di massa che ha portato scompiglio nella società. Senza indizi o moventi, ha solo delle vaghe tracce lasciate da chi ha commesso il fatto. Avventurandosi nel regno sotterraneo della città, conosciuto come “Kuragari”, il detective Soutarou scopre qualcosa di formidabile. Un treno dalla nera scocca e il suo enigmatico comandante, Tanne, che emerge dalle ombre per cambiare per sempre il destino dell’investigatore.

Fonte: Comunicato Stampa