HBO ha annunciato il rinnovo per la stagione 12 della serie Curb Your Enthusiasm.

L’undicesima è andata in onda sugli schermi americani a partire dal mese di ottobre 2021 e ha ottenuto quattro nomination agli Emmy, tra cui quelle come Miglior Comedy e Miglior Attore Guest star in una comedy per l’interpretazione di Bill Hader.

Dal suo debutto, Curb Your Enthusiasm ha registrato 51 nomination agli Emmy.

Larry David ha ora dichiarato:

Interpretare il ruolo di Larry David è stato il più grande onore della mia vita. Nel compiere le ricerche su questo uomo pieno di sfumature e talenti, ho scoperto che c’è in lui molto più di quanto avrei mai potuto immaginare. Parla sei lingue, mette in salamoia i suoi sottaceti, e guida un movimento nazionale che sostiene l’installazione di un bidet in ogni casa. Numerose fonti mi hanno inoltre detto che è l’amante più generoso. Sono così entusiasta nel trasformarmi ancora una volta in questa forza della natura. Prego solo di potergli rendere giustizia.

La serie, che viene girata senza uno script, ha nel suo cast anche Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines, Richard Lewis, Vince Vaughn, e Ted Danson.

Amy Gravitt, vice presidente della programmazione di HBO, ha dichiarato:

Larry si supera stagione dopo stagione e riesce sempre a ritornare quando il pubblico ha bisogno di lui. Siamo elettrizzati per lui, Jeff Schaffer e il nostro cast fenomenale che continua a farci ridere e mettere a disagio in egual misura.

