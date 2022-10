Dahmer: record di visualizzazioni su Netflix, secondo solo a Stranger Things

Mostro- La Storia di Jeffrey Dahmer ha raggiunto un nuovo record di visualizzazioni su Netflix, diventando una delle miniserie più viste della piattaforma streaming.

La serie limitata di Ryan Murphy, che vede Evan Peters nei panni del famigerato serial killer, ha accumulato 299,84 milioni di ore durante la sua seconda settimana di disponibilità.

Questo lo mette dietro solo a Stranger Things 4 come la seconda serie in lingua inglese più vista di Netflix in una sola settimana. La quarta stagione di Stranger Things ha conseguito un record di 335 milioni di visualizzazioni.

La serie limitata ha anche superato la seconda stagione di Bridgerton, con 252 milioni di ore.

Dahmer è diventata la nona serie più popolare su Netflix dopo soli 12 giorni con 496,05 milioni di ore di visualizzazioni.

Si pone quindi al di sopra della quarta stagione di Ozark, che è stata vista per 491 milioni di ore nei suoi primi 28 giorni e solo marginalmente dietro la seconda stagione di 13 Reasons Why con 496,1 milioni di ore. Al raggiungimento dei 28 giorni di disponibilità vi daremo i dati aggiornati.

Il cast della miniserie, prodotta e creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, comprende anche Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown, Colin Ford e Richard Jenkins.

La sceneggiatura delle puntate è scritta da Murphy, Brennan, Janet Mock, David McMillan, Reilly Smith e Todd Kubrak.

Peters, recentemente apparso in alcuni episodi di WandaVision, ha collaborato a lungo con Ryan Murphy, avendo fatto parte del cast della serie antologica American Horror Story in più occasioni, interpretando vari ruoli nelle storie da brivido ideate per il piccolo schermo.

