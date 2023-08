Stevie Nicks, leader dei Fleetwood Mac, ha lodato la serie Daisy Jones & The Six, da molti fan paragonata alla vera storia della band.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Taylor Jenkins Reid e segue l’ascesa e la fine di un gruppo rock negli anni ’70, oltre al complicato rapporto tra la cantautrice Daisy (Riley Keough) e Billy (Sam Claflin).

La scrittrice, parlando della sua opera, aveva citato una performance dal vivo di Nicks e Lindsey Buckingham, membri della band ed ex partner nella vita, come fonte di ispirazione per la storia.

Stevie, sui social, ha scritto:

Ho appena finito di vedere Daisy Jones & The Six per la seconda volta. All’inizio non era realmente la mia storia, ma Riley l’ha fatta agevolmente diventare la mia storia. Ha fatto riemergere dei ricordi che mi hanno fatta sentire come un fantasma che osservava la mia stessa storia. Si è trattata di un’esperienza davvero emozionante.

L’artista ha inoltre aggiunto che avrebbe voluto Christine McVie fosse riuscita a vederla, sostenendo che avrebbe adorato la serie in cui Suki Waterhouse interpreta Karen, personaggio che aveva dei punti in comune con lei.

Stevie Nicks ha poi sottolineato che, come molti membri della troupe e del cast, spera in un rinnovo:

Spero che continuerà…

Il produttore Scott Neustadter non aveva escluso la realizzazione di una seconda stagione della serie spiegando che si era deciso volutamente di compiere un flash forward a quando i protagonisti hanno 40 anni, lasciando così ancora molta storia da raccontare.

Che ne pensate della reazione di Stevie Nicks alla serie Daisy Jones & The Six?

Fonte: TVLine

