Daisy Jones and The Six, le protagoniste commentano i loro risultati come cantanti con Kelly Clarkson

La serie Daisy Jones and the Six ha debuttato oggi su Prime Video e le protagoniste sono state ospiti del talk show condotto da Kelly Clarkson, parlando così di come hanno affrontato la sfida rappresentata dall’interpretare delle cantanti.

Riley Keough, Suki Waterhouse e Camila Morrone hanno svelato la loro preparazione.

La protagonista ha ammesso di aver apprezzato il “band camp” organizzato dai produttori per avvicinare i membri del cast al mondo della musica. Riley ha sottolineato:

Lo abbiamo realmente apprezzato, ma abbiamo lavorato duramente. Molti tra di noi non avevano mai fatto le cose che stavamo facendo in questo show. Non avevo mai cantato, non ho mai suonato la chitarra. Suki non aveva suonato la tastiera. Gli altri membri della band non avevano mai suonato i loro strumenti o non lo avevano fatto da tempo. Abbiamo trascorso molto tempo in quella stanza insieme.

Keough ha quindi ammesso che ora si sente molto più sicura nel cantare:

Mio marito canta, ad esempio, lo farò di più con lui rispetto al passato.

L’attrice ha però sottolineato che attualmente sa suonare solo i brani composti per la serie Amazon.

Marrone ha replicato che la collega stava sminuendo le sue capacità:

Ha una delle voci migliori che abbia mai sentito nella mia vita.

Camila ha inoltre paragonato la voce della figlia di Elvis Presley a quella di Stevie Nicks.

Le tre protagoniste di Daisy Jones and The Six si sono quindi imbarazzate nell’esprimere lodi reciproche di fronte a Kelly Clarkson, la star di American Idol, da anni protagonista del mondo della musica internazionale.

