Daisy Ridley sarà la protagonista della serie The Better Liar, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Tanen Jones.

Il progetto sarà una co-produzione tra Amazon Studios e The Tornante Company e l’attrice sarà coinvolta anche in veste di produttrice.

Raelle Tucker (True Blood) sarà sceneggiatrice e produttrice dello show in cui si racconta cosa accade quando una donna assume la sosia della sorella per provare a nascondere il fatto che sia morta, con lo scopo di ottenere un’eredità che dovrebbero condividere. La menzogna porta però alla luce una rete di pericolosi segreti.

Ridley è attualmente impegnata nelle riprese del thriller ntitolato Magpie e, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo con The Marsh King’s Daughter e Young Woman and the Sea.

Tucker, invece, è la showrunner di The Power, la serie in arrivo su Amazon. Tra i suoi precedenti progetti come sceneggiatrice ci sono True Blood, Supernatural, The Returned, Jessica Jones e Sacred Lies.

Che ne pensate della scelta dell’attrice Daisy Ridley come star della serie The Better Liar? Vi sembra una storia interessante?

Fonte: Deadline