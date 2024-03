Per promuovere l’uscita di Ghostbusters: Minaccia Glaciale in Giappone, è stata pubblicata un’immagine promozionale dall’anime di prossima uscita Dan Da Dan.

Come potete vedere qui sotto, i due protagonisti imbracciano gli zaini dei Ghostbusters e attaccano gli spiriti.

Dan da Dan debutterà questo ottobre. L’adattamento anime sarà diretto da Fuga Yamashiro, già assistente alla regia in Keep Your Hands Off Eizouken! e Tatami Time Machine Blues. La sceneggiatura è scritta da Hiroshi Seko (Attack on Titan Final Season; JUJUTSU KAISEN).

Da Science SARU, lo studio di animazione che ha realizzato Keep Your Hands Off Eizouken!, DEVILMAN crybaby, Star Wars: Visions (episodi “T0-B1” e “Akakiri”) e il recente successo Scott Pilgrim Takes Off, arriva l’attesissimo adattamento anime del popolare manga scritto e illustrato da Yukinobu Tatsu. La serie manga ha attualmente oltre 370 milioni di visualizzazioni su “Shonen Jump Plus” di Shueisha e oltre 3,2 milioni di volumi stampati in circolazione.

Lo staff di produzione aggiuntivo comprende il design dei personaggi di Naoyuki Onda (PSYCHO-PASS – The Movie; MF Ghost); il design delle creature di Yoshimichi Kameda (Mob Psycho 100) e le musiche di Kensuke Ushio (Chainsaw Man; DEVILMAN crybaby, Heavenly Delusion).

Il cast vocale giapponese vede Shion Wakayama (Takina Inoue in Lycoris Recoil) nel ruolo di Momo; Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) nel ruolo di Okarun; Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy in One Piece) nel ruolo di Turbo-Nonna; e Kazuya Nakai (Roronoa Zoro in One Piece) nel ruolo dei Serpoiani.

Fonte: Comic Book