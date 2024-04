Da Deadline apprendiamo di un nuovo ingresso nel cast di Daredevil: Born Again, la serie Marvel in arrivo su Disney+ in fase di riprese.

Si tratta di Lou Taylor Pucci, attore della serie Apple TV+ Physical con Rose Byrne, ma anche di film come The Informers – Vite oltre il limite, La casa, Fan Boys, oltre a serie come American Horror Story, Shameless, You’re the Worst e You.

Al momento non si conoscono i dettagli del ruolo per cui è stato scelto dalla Marvel.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

