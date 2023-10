Daredevil: Born Again ha trovato uno showrunner e due nuovi registi. Si tratta di Dario Scardapane (The Punisher, Jack Ryan), che sarà showrunner, e di Justin Benson e Aaron Moorhead (Loki), che si occuperanno della regia.

Qualche giorno fa era stato annunciato che il team dietro le quinte della serie era stato smantellato dopo che i Marvel Studios avevano determinato che quanto fatto finora non stava funzionando: i capo sceneggiatori Chris Ord e Matt Corman erano stati licenziati, assieme ai registi dei vari episodi.

Prima che iniziasse lo sciopero degli sceneggiatori le riprese della serie erano arrivate quasi a metà dei 18 episodi che dovevano essere prodotti. Secondo il nuovo piano, i Marvel Studios intendono riutilizzare parte del materiale girato, ma l’intera struttura del progetto è stata cambiata da una serie procedurale a una più lineare (e non è chiaro alla fine da quanti episodi sarà composta). Scardapone (che è stato sceneggiatore e produttore esecutivo di The Punisher) è stato quindi incaricato di riscrivere gli episodi cercando di incorporare quanto è già stato girato, mentre Benson e Moorhead si occuperanno delle riprese d’ora in avanti (quando potranno riiniziare).

È la prima volta che i Marvel Studios assumono uno showrunner: finora, avevano gestito la produzione delle loro serie tv come fossero film, ma ora hanno deciso di cambiare approccio iniziando a coinvolgere showrunner, producendo pilot e realizzando vere e proprie bibbie per la progettazione.

Fonte: THR

