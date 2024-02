Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Continuano ad approdare in rete altre foto dal set di Daredevil: Born Again, le cui riprese sono in corso a New York.

Gli ultimi scatti, a bassa risoluzione, mostrano le riprese di una scena con The Punisher e White Tiger.

Jon bernthal as the Punisher and white tiger on set last night #ddba #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/kEfhOzMRKR — ant.🩷🎸 (@AnthonyweinVO) February 17, 2024

C’è anche un momento in cui il Punitore sembra avere la meglio sul suo avversario puntandogli una pistola alla testa:

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

