Nello scorso week end tra i cosplayer del New York Comic Con c’era anche Charlie Cox in costume da Bluey.

L’attore, che sarà il protagonista di Daredevil Born Again, è un grande fan della serie animata bluey (che trovate su Disney+) come dichiarò qualche tempo fa alla Fan Expo Canadese. Durante la fiera newyorkese, si è presentato completamente dipinto di blu, come il simpatico cagnolino della serie animata.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

Fonte: Screen Rant

