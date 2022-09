David A. Arnold, comico e produttore di Le amiche di mamma, è morto

David A. Arnold, comico, attore, scrittore e produttore, protagonista di due speciali comici di Netflix e scrittore/produttore di Le amiche di mamma (LEGGI LA RECENSIONE DELLA PRIMA STAGIONE) è morto nella giornata di ieri. Aveva 54 anni.

La famiglia Arnold ha rilasciato una dichiarazione per confermare la morte. “È con grande tristezza che confermiamo la prematura scomparsa di nostro marito, padre, fratello e amico, David A. Arnold. David si è spento serenamente oggi nella sua casa e i medici hanno stabilito che la causa della morte è dovuta a cause naturali. Vi preghiamo di ricordare la nostra famiglia nelle preghiere e di rispettare la nostra privacy in questo momento, poiché siamo tutti scioccati e devastati da questa perdita“.

Arnold aveva iniziato la sua carriera come stand-up comedian, esibendosi al Montreal Comedy Festival e nello show Jamie Foxx Presents Laffapalooza su Comedy Central. Ha collaborato alla sceneggiatura di diverse serie comedy, tra cui Meet The Browns (TBS), The Rickey Smiley Show (TV One), Raising Whitley (OWN) e Tyler Perry’s House of Payne (TBS). E stato creatore, produttore esecutivo e showrunner della serie di Nickelodeon Lay Lay – Un’amica magica (That Girl Lay Lay) diventando così uno dei pochi showrunner neri di Hollywood. Il primo speciale di stand-up comedy di Arnold su Netflix, David A. Arnold: Fat Ballerina, ha debuttato nel 2019; il successivo, It Ain’t For The Weak, il 19 luglio di quest’anno.

Al momento della sua morte improvvisa, David Arnold stava facendo tre tappe di un tour comico nazionale di quattro mesi.

FONTE: Deadline