Pedro Pascal e David Harbour saranno i protagonisti della miniserie My Dentist’s Murder Trial, progetto in fase di sviluppo per HBO.

La serie si ispira all’articolo scritto per il New Yorker da James Lasdun, intitolato My Dentist’s Muder Trial: Adultery, False Identities and a Lethal Sedation.

L’articolo raccontava la vera storia di come il dottor Gilberto Nunez è stato condannato per la morte del suo amico, Thomas Kolman.

Pascal e Harbour saranno coinvolti anche come produttori. Le puntate saranno scritte e prodotte da Steve Conrad, che sarà inoltre il regista del pilot.

Nel team della produzione ci saranno inoltre Todd Black, Jason Blumenthhal e Steve Tisch.

Pascal sta già collaborando con HBO in occasione di The Last Of Us, serie di cui sarà il protagonista con la parte di Joel. Sul piccolo schermo tornerà inoltre prossimamente con gli episodi della terza stagione di The Mandalorian.

Harbour, invece, è stato recentemente protagonista della quarta stagione di Stranger Things.

Fonte: Variety