Tra le serie del DC Universe annunciate da Peter Safran e James Gunn c’è anche Booster Gold, uno dei personaggi preferiti dai fan dei fumetti.

L’eroe, che ha la capacità di viaggiare nel tempo, è apparso in show come Smallville e Legends of Tomorrow. Il nuovo progetto sarà ora destinato a HBO Max e, attualmente, non è stata svelata una data di uscita.

James Gunn ha ricordato che Booster è da sempre tra i preferiti dei fan, aggiungendo:

Lui è un perdente dal futuro, che usa la sua tecnologia base del futuro per tornare al presente e fingere di essere un supereroe.

Nel venticinquesimo secolo Mike è un’ex star del football che usa una macchina del tempo esposta presso il Metropolis Space Museum.

Il filmmaker ha quindi spiegato:

Pensate alla serie come se fosse in pratica la storia di un supereroe con la sindrome dell’impostore. E come affronti tutto questo? Come provi a usare questa tecnologia del futuro per essere amato dalle persone nel loro presente? E quello è realmente alla base del progetto e si tratta dello studio di un personaggio. Sarà una serie davvero diversa e stiamo parlandone con un attore attualmente, penso che accadrà.

Booster Gold, nei fumetti, ha avuto diverse versioni, e all’inizio della sua storia era stato descritto come un opportunista e una persona sempre pronta a fare delle battute ironiche. Successivamente, in versione Time Master sotto copertura, aveva usato la sua cattiva reputazione per instillare il dubbio che avesse ricevuto un’importante missione cosmica.

La serie televisiva potrebbe ora mostrare il personaggio mentre cerca di adattarsi alla sua nuova vita, mettendo in dubbio il fatto che chi gli sta accanto lo faccia per amicizia o per interesse nei confronti del suo denaro.

Che ne pensate della serie su Booster Gold? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: ComicBook