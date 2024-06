Steve Yockey, showrunner di Dead Boy Detectives, ha confermato che ci sono piani per la stagione 2, sebbene Netflix ancora non abbia annunciato il rinnovo.

In una recente intervista con IndieWire, Yockey ha dichiarato:

Penso che i piani per la seconda stagione siano rimasti gli stessi. La cosa che forse ci è venuta in mente è che abbiamo parlato un po’ di alcuni personaggi che potrebbero fare dei cameo perché sono apparsi in modi che non ci aspettavamo. Ma la storia e gli archi emotivi della seconda stagione sono in gran parte intatti a causa di ciò che è accaduto nella prima stagione.

Il divertimento è quando le persone arrivano fino alla fine e poi dicono: ‘Oh, stavano piantando cose in due, tre, quattro, cinque, sei episodi e ora stanno dando i loro frutti’. Penso che la seconda stagione ripaga alcune sorprese della prima stagione. E una di queste non l’abbiamo ancora vista da nessuna parte online.