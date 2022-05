, la serie sci-fi prodotta per HBO, sembra potrebbe non essere realizzata a causa di problemi con ilBad Robot aveva stretto un accordo con Warner Bros e, dopo i cambiamenti avvenuti tra le fila dello studio, sembra che ci siano in vista degli importanti tagli.

Demimonde era stata otdinata quattro anni fa, ma il progetto è ancora nella fase di pre-produzione.

HBO e Warner vorrebbero diminuirne il budget, ma tra le fila di Bad Robot si insisterebbe per mantenere la cifra di circa 200 milioni su cui si erano inizialmente accordati.

Le fonti di Deadline, inoltre, sostengono che i termini dell’accordo, che scadrà nel 2024, potrebbero esseere al centro di ulteriori valutazioni.

J.J. Abrams è il produttore, sceneggiatore e regista di Demimonde, nel cui cast ci sarà Danielle Dadwyler nel ruolo di Olive Reed. La protagonista viene separata dal marito e dalla figlia dopo un brutale incidente scientifico, venendo così costretta ad affrontare una cospirazione che rischia di tenerla di stante dalla sua famiglia mentre si trova, perduta, in un altro mondo oscuro e distante.

Gli showrunner saranno Kira Snyder, Rand Ravich e Far Shariat.

Che ne pensate dei problemi con il budget di Demimonde? Lasciate un commento!

Fonte: Variety