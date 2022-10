Denise Gough presenta Andor a Lucca: “Star Wars unisce le generazioni”

Denise Gough è stata una delle protagoniste della giornata del 30 ottobre di Lucca Comics & Games per presentare Andor, la serie incentrata sul viaggio di Cassian Andor nei giorni precedenti la ribellione contro l’Impero, ora su Disney+.

L’attrice ha introdotto la proiezione dell’ottavo episodio della serie in streaming, ha mostrato ai presenti un’anteprima del nono episodio ed è poi tornata dopo la proiezione al Cinema Astra per una conferenza moderata dal nostro Andrea Bedeschi.

“Sento l’amore di Lucca tra queste mura, essere parte di Star Wars mi fa sentire davvero felice” ha commentato l’interprete di Dedra Meero, che ha dato voce a tutta la sua emozione:

Ha poi parlato della sua esperienza con il mondo di Guerre stellari:

Vi racconto una curiosità…. una volta, dopo una cena con dei produttori, mi ritrovai bloccata nel museo delle cere con amici che mi avevano portata lì visto che non c’er mai stata. Ed è successo questo…. [mostra una foto con Darth Vader]. Come vedete, penso di aver sempre avuto una certa propensione per il lato oscuro.

Nella mia vita non sono mai stata una fan accanita di Star Wars. Faceva parte della mia famiglia, ma io ero più la tipa da Batman. Star Wars non ha mai fatto parte del mio mondo, che è quello del teatro, ma poi è arrivato Andor.

Ha poi parlato del suo ingresso effettivo nel cast, avvenuto grazie a una proposta di Tony Gilroy in persona:

Sapevo che si trattava di Star Wars, ma siccome non ero una fan accanita non ho sentito la pressione, mi aveva già visto recitare e sapeva bene cosa fossi in grado di fare.

Tony (creatore della serie e produttore esecutivo) ci ha trattato da subito come adulti, non c’era bisogno di segreti… e sin da subito ho saputo che sarebbe stato un provino per Star Wars. Ho messo in chiaro che volevo continuare il teatro, così lui mi ha mandato la sceneggiatura dei primi tre episodi per farmi capire che ne sarebbe valsa la pena, e ho pensato: “Questa è pura magia”. Volevo assicurarmi che ci fosse una bella scrittura dietro e che il personaggio avesse un bel percorso da fare.

Entrando nel merito del suo personaggio, Dedra, ha ammesso di apprezzare quando i personaggi non sono ritratti in bianco e nero, ma con delle sfumature:

Per me è veramente importante che non ci siano fazioni delineate: è importante che Dedra si senta l’eroina della sua storia, ed è per questo che è spaventosa. È fascista. Crede in qualcosa, ma è fascismo. All’inizio devi fare il tifo per lei, senti di fare il tifo per lei, ma poi ti accorgi che non importa quanto sia una donna forte in un mondo di uomini, ti rendi conto che è solo una fascista in un mondo di fascisti.

Il potere corrode chiunque, uomini e donne: lei non si scusa mai, crede in tutto quello che fa e crede veramente che salverà la galassia, per questo è credibile e spaventosa. Anche Cassian potrebbe essere un cattivo se ci pensate, lui uccide sia all’inizio della serie che del film. È il cattivo della storia di qualcun altro.

Chiunque tu sia e comunque ti identifichi, in te ci sono sia luce che oscurità. Anche se ovviamente in Dedra c’è giusto un pizzico di oscurità in più.