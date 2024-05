Paramount+ e Showtime hanno annunciato i primi protagonisti della serie prequel di Dexter: Patrick Gibson (Tenebre e ossa), Christian Slater (Mr. Robot) e Molly Brown (Billions).

Il nuovo progetto si intitolerà Dexter: Original Sin e Gibson sarà Dexter Morgan, mentre Slater sarà il padre adottivo del protagonista, Harry, e Brown avrà la parte di Debra, la sorella.

I tre personaggi erano stati interpretati da Michael C. Hall, James Remar e Jennifer Carpenter nella serie originale.

La prima stagione sarà composta da 10 puntate e la storia è ambientata nel 1991, 15 anni prima di quanto accaduto nello show originale.

Gli episodi seguiranno Dexter mentre passa dall’essere uno studente a un vendicatore che uccide serial killer. Quando la sua sete di sangue non può più essere ignorata, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con l’aiuto del padre Harry (Slater), il giovane segue un codice ideato per aiutarlo a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza essere individuato dalla legge. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter mentre inizia a lavorare come tirocinante tra le file della polizia di Miami.

Clyde Phillips tornerà a essere showrunner e produttore esecutivo della serie, mentre Hall farà parte del team di produttori. Il regista Michael Lehmann si occuperà della realizzazione degli episodi e avrà l’incarico di showrunner.

Che ne pensate dell’arrivo di Patrick Gibson e Christian Slater nel cast della serie Dexter: Original Sin?

Fonte: Variety

