Dick Van Dyke, all’età di 98 anni, è il più anziano attore ad aver ricevuto una nomination ai Daytime Emmy come miglior guest star in una serie drammatica diurna, dopo aver interpretato Timothy Robicheaux in Il tempo della nostra vita.

L’attore è molto onorato per la nomination:

Questa nomination è molto emozionante; dopotutto, mi ci sono voluti 75 anni e il mio amico Drake Hogestyn per entrare in una soap opera! È davvero lui la ragione per cui è successo e merita il credito e i ringraziamenti.

Van Dyke ha infatti chiesto all’attore di Il tempo della nostra vita di poter partecipare alla soap. Continua:

Questo è un onore di un tipo molto diverso per me; raramente ottengo riconoscimenti per la recitazione drammatica o seria – dopotutto, la commedia e i musical sono la mia specialità. Sono così onorato e sarà una serata divertente festeggiare con l’intera comunità della televisione diurna.

Il tempo della nostra vita è una soap opera creata nel 1965 e trasmessa su NBC.

