Come molti di voi avranno già notato, la miniserie Echo, che ha debuttato su Disney+ il 9 gennaio, ha visto la partecipazione sia di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil che di Vincent D’Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk, alias Kingpin. Originariamente, questi personaggi avevano esordito nella serie Daredevil su Netflix, precedentemente esclusa dalla canonizzazione del Marvel Cinematic Universe. La loro inclusione in Echo ha spinto Brad Winderbaum, uno dei produttori della serie, a dichiarare ufficialmente che Daredevil è ora considerato parte del MCU. Tuttavia, alcuni fan avevano già cominciato a considerare queste serie come parte integrante della saga quando i loro personaggi hanno iniziato ad apparire in altri progetti Marvel. Nonostante durante un’intervista con Screen Rant il produttore sia rimasto vago riguardo ad altre serie Marvel come The Defenders e Iron Fist, sembrerebbe che ora sia la stessa Disney a ufficializzare la situazione, avendo integrato questi progetti Marvel nel MCU attraverso una sezione dedicata sulla piattaforma streaming.

Tutti i titoli sono stati infatti raggruppati in diverse categorie su una pagina dedicata al MCU. Tra queste, spicca la sezione “In ordine cronologico“. Subito dopo che Daredevil è stato ufficialmente incorporato nel canone, gli abbonati Disney+ hanno notato un altro dettaglio interessante: l’elenco dell’ordine temporale include anche Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher.

In dettaglio, Daredevil e Jessica Jones trovano la loro collocazione tra Guardiani della Galassia Vol. 2 e Avengers: Age of Ultron. Seguono poi Luke Cage, Iron Fist e The Defenders, ambientati tra Ant-Man e Captain America: Civil War. Infine, The Punisher si inserisce tra Black Panther e Doctor Strange.

Il nuovo “In ordine cronologico” su Disney+, quindi, non è solo la conferma di una modifica del canone del MCU, ma anche la prima collocazione definitiva di questi show nella sua linea temporale.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios