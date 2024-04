BBC One

Billie Piper è tornata a parlare della possibilità di una sua apparizione nei prossimi episodi della serie Doctor Who nel ruolo di Rose Tyler, ora che Russell T Davies è tornato alla guida della serie britannica.

La companion del nono e decimo Dottore è stata uno dei personaggi più amati dai fan della saga sci-fi ed è stata spesso citata negli episodi, anche nei recenti speciali con star David Tennant che hanno portato al debutto di Ncuti Gatwa.

Billie, intervistata da The Independent, ha dichiarato che valuterebbe la possibilità di tornare nella parte di Rose:

Non ritornerei a tempo pieno, ma mi piacerebbe fare un’altra apparizione.

Attualmente Rose, nell’universo della serie, è intrappolata in un universo alternativo, dove ha avuto un lieto fine accanto a una versione umana del decimo Dottore, la sua famiglia, e le persone amate.

Davies ha creato il personaggio di Rose, situazione che potrebbe far sperare in un coinvolgimento di Billie nello show.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

