Christopher Eccleston è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Doctor Who, ammettendo che la situazione era piuttosto complicata. L’attore, durante un panel organizzato dalla For the Love of Sci-Fi 2023 Convention, ha inoltre commentato il comportamento avuto dai responsabili della BBC.

Eccleston ha dichiarato:

Non è vero che non voglio essere associato alla serie, adoro esserlo, semplicemente non voglio essere associato con quelle persone e con le politiche avvenute durante la prima stagione.

L’interprete del nono Dottore ha proseguito sottolineando:

La prima stagione è stata un casino e non aveva a che fare come o Billie Piper, ma lo era per le persone che avrebbero dovuto realizzarla, era un disastro.

Christopher ha spiegato:

La BBC ha reagito come se fosse ‘manterremo una grande distanza da tutto questo’. E, non appana ha avuto successo, si sono riavvicinati tutti dicendo ‘Ero responsabile di quella serie’, ma avevano tutti preso le distanze. La loro posizione era ‘Questa è una follia, Eccleston è folle, Piper è folle, Russell T. Davies è folle’. E poi, quando ha iniziato a funzionare, improvvisamente è stato: ‘Oh sì, ho lavorato a quella serie’. Non si avvicinavano nemmeno a noi e poi sono saliti sul carro dei vincitori. Non sono bravo a gestire questi tipi di politiche, non riesco a digerire quella merda.

L’annuncio dell’addio di Christopher Eccleston era stato dato poco dopo la messa in onda dell’episodio in cui aveva fatto il suo debutto in Doctor Who e negli anni successivi l’attore non è apparso nemmeno negli speciali celebrativi.

