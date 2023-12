Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Doctor Who ha portato sugli schermi una nuova rigenerazione, molto particolare, e David Tennant ha compiuto un confronto con quelle precedenti.

L’interprete del Quattordicesimo Dottore ha passato il testimone a Ncuti Gatwa, che sarà protagonista delle nuove stagioni con showrunner Russell T Davies.

Durante il podcast Doctor Who: Unleashed, Tennant ha spiegato che il giovane collega ha realizzato la scena del suo debutto nello show cult britannico con circa 400 persone pronte ad assistere.

David ha quindi ricordato:

Penso che in un certo senso sia bello avere tutti sul set, ma per la prima scena che ho realizzato per Doctor Who non c’era nessuno! Avevano girato i pezzi di quella sequenza in cui erano coinvolti mesi prima.

L’attore ha quindi spiegato:

Billie Piper era una croce di scotch su un cuscino e recitavo con quella presenza la mia prima scena. Era un’esperienza davvero diversa.

Tennant ha quindi fatto i complimenti a Gatwa dichiarando:

L’hai gestita con un tale fascino ed energia!

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata The Giggle e non volete anticipazioni!

Nel terzo speciale realizzato per i 60 anni della serie, il Dottore compie una bi-generazione e il quattordicesimo e il quindicesimo Signore del Tempo esistono così in contemporanea. La situazione, davvero inedita e particolare, ha così permesso di avere più persone presenti sul set rispetto a quanto accaduto in passato.

