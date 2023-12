BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Magic: The Gathering ha rivelato un nuovo set Secret Lair, che va a espandere la sua collaborazione con Doctor Who così da includere i personaggi degli speciali per il 60° anniversario.

Il nuovo drop si chiamerà Secret Lair x Doctor Who: Regeneration e include le nuove carte di Rose Noble, The Meep, The Celestial Toymaker, Il Quattordicesimo Dottore e Il Quindicesimo Dottore.

Potete vedere tutte e cinque le carte qui sotto, saranno disponibili dal 26 aprile 2024.

Il prossimo episodio di Doctor Who sarà disponibile dal giorno di Natale, anche su Disney+.

La sinossi dell’episodio di Natale anticipa:

Si sa poco di Ruby Sunday, che è stata abbandonata durante la vigilia di Natale quando era una neonata. Ora vive con sua madre, Carla, e sua nonna, Cherry. Il suo mondo verrà stravolto quando incontrerà il Dottore e i due intraprendono la loro prima avventura insieme…

Fonte: Comic Book

