Nell’episodio di Doctor Who in arrivo a Natale si racconterà la storia di Ruby Sunday, la companion del Dottore interpretato da Ncuti Gatwa, e la sua interprete Millie Gibson ha regalato qualche anticipazione.

L’attrice, intervistata da Total Film, ha parlato della dinamica esistente tra i due nuovi protagonisti dichiarando:

Millie ha aggiunto:

Penso che il Dottore non abbia mai avuto quel tipo di dinamica in precedenza. Quando la si vede prendere vita è qualcosa di realmente meraviglioso.

L’attrice ha quindi parlato di Ruby anticipando:

Lei è una tizia figa. Non sono certa di quanto possa dire, ma sono davvero entusiasta all’idea che le persone la vedano in azione. Lei è davvero diversa dal mio personaggio in Coronation Street, che era stato così divertente interpretare. E amo i suoi abiti. Amo quello che indossa. E ovviamente negli episodi ritorniamo indietro nel tempo, in diverse epoche, che è super divertente. Ma sì, non voglio dire troppo.