Russel T Davies ha commentato i numeri musicali presenti in The Giggle l’ultimo episodio speciale di Doctor Who.

Nel commento ufficiale a The Giggle disponibile su BBC iPlayer, Russel T Davies e David Tennant commentano il numero musicale di Spice Up Your Life fatto da Neil Patrick Harris:

Russell Davies: In tutta la grande musica pop, c’è qualcosa che definirei feroce… È come nel mezzo di una canzone, le persone vengono massacrate. È qualcosa di puro Doctor Who, non è vero? Beh, in realtà lo è… Anche Doctor Who non lo fa spesso. È semplicemente pazzesco. Questo è un episodio pazzesco…. Uso sempre la musica pop in questo modo. Penso solo che ci sia qualcosa di feroce, un’oscurità lì da qualche parte. Inesorabile, questa è la parola. C’è una certa spietatezza nella musica pop. David Tennant: Tipo il suono dei tamburi. Davies: Sì, sì, sì! È bang, bang, bang. Fare del buon pop è difficile.

Il prossimo episodio di Doctor Who sarà disponibile dal giorno di Natale, anche su Disney+.

La sinossi dell’episodio di Natale anticipa:

Si sa poco di Ruby Sunday, che è stata abbandonata durante la vigilia di Natale quando era una neonata. Ora vive con sua madre, Carla, e sua nonna, Cherry. Il suo mondo verrà stravolto quando incontrerà il Dottore e i due intraprendono la loro prima avventura insieme…

