Doctor Who

Nell’episodio di Doctor Who intitolato Wild Blue Yonder c’è una scena iniziale in cui il Dottore e Donna incontrano brevemente Sir Isaac Newton, interpretato da Nathaniel Curtis, mentre sta riflettendo sulle sue teorie che porteranno poi alla scoperta di come funziona la gravità.

David Tennant e Catherine Tate hanno rivelato che non hanno mai incontrato il collega durante le riprese. Nella puntata il Signore del Tempo e Donna sono a bordo del TARDIS e la companion, nonostante i tentativi di fermarla, pronuncia una battuta che ispirerà lo scienziato.

Curtis, in passato, ha lavorato con lo showrunner Russell T Davies, in occasione della serie It’s a Sin.

Tennant, durante l’episodio di Doctor Who: Unleashed, ha spiegato parlando delle riprese della scena:

Penso sia un peccato perché ho incontrato Nathaniel ed è davvero gentile, mi sarebbe piaciuto avere una piccola scena con lui.

Catherine ha aggiunto:

Mi sarebbe piaciuto incontrarlo.

David ha quindi aggiunto:

Sì, ma sembra abbia chiesto di non avere nulla a che fare con noi. Ha chiesto di essere tenuto da solo. Era davvero particolare. Ha accettato la parte con quella condizione davvero rigida.

La sequenza, seppur molto breve, si collega molto bene alla tradizione della serie che, nei suoi 60 anni, ha visto il Dottore alle prese con avventure in determinati periodi storici e con figure storiche iconiche.

Che ne pensate del fatto che David Tennant e Catherine Tate non abbiano incontrato Nathaniel Curtis sul set di Doctor Who?

Fonte: BBC

