L’episodio di Doctor Who intitolato Wild Blue Yonder è stato dedicato a Bernard Cribbins, uno degli attori della serie più amato dai fan.

Sui social sono state condivise le foto dell’attore, interprete di Wilf, sul set accanto a David Tennant e Catherine Tate.

Lo showrunner Russell T Davies ha inoltre pubblicato un emozionante post in cui ricorda Cribbins:

Davies ha proseguito:

Siamo sempre rimasti in contatto per tutti questi anni, quindi gli avevo telefonato e chiesto di tornare. Ha tirato su con il naso e detto ‘Fammi vedere lo script’. Abbiamo avuto un meraviglioso tavolo di lettura con 120 persone durante il quale era adorato da tutti. Un’adorabile cena a Cardiff durante la quale ci ha intrattenuto con le sue tante storie, brillante come sempre. Poi ha girato a Camden, potete vedere in Uleashed e leggere nel numero della prossima settimana di Doctor Who Magazine quanto lo abbia apprezzato. E poi… Avevamo scritto ancora qualcosa per lui, ma non era destino. A 93 anni il vecchio soldato ci ha dato il suo meglio e se ne è andato. Buona notte Bernard, e grazie, ti voglio bene.