BBC ha condiviso online le nuove foto e la sinossi di The Church on Ruby Road, l’episodio speciale di Doctor Who in arrivo a Natale.

Millie Gibson debutterà nell’universo del Signore del Tempo con il ruolo di Ruby Sunday, la companion del quindicesimo Dottore. Nella puntata ci sarà inoltre Davina McCall nel ruolo di sé stessa; Michelle Greenidge che sarà Carla, la madre di Ruby; Angela Wynter nei panni della nonna di Ruby, Cherry; e Anita Dobson che sarà Mrs Flood.

La sinossi anticipa:

Si sa poco di Ruby Sunday, che è stata abbandonata durante la vigilia di Natale quando era una neonata. Ora vive con sua madre, Carla, e sua nonna, Cherry. Il suo mondo verrà stravolto quando incontrerà il Dottore e i due intraprendono la loro prima avventura insieme…

Davina McCall ha dichiarato:

Ricevere la richiesta di apparire in Doctor Who, ma inoltre nel primo episodio di Ncuti nel ruolo del nuovo Dottore, è un incredibile onore. Per me è stata un’esperienza straordinaria e Russell ha scritto per tutti voi una delizia natalizia! Ora non vedo l’ora che tutti la vedano.

Lo showrunner ha aggiunto:

Fin dal primo giorno di questo lavoro ho voluto che Doctor Who ritornasse ad andare in onda il giorno di Natale! E con Ncuti, Millie, Davina e il Re Goblin, spero che sarà una festa per tutta la famiglia!

Fonte: BBC

