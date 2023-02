Doctor Who: le nuove foto dal set svelano il costume indossato da Ncuti Gatwa

BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Le nuove foto dal set dei prossimi episodi di Doctor Who sembrano aver svelato il costume del Dottore scelto per Ncuti Gatwa.

Su Twitter sono infatti apparsi degli scatti relativi alle riprese in cui si vede il nuovo protagonista della serie. Il quindicesimo Dottore è fotografato mentre esce dal TARDIS, potendo così vedere i colori e l’aspetto del cappotto e dei pantaloni scelti per la nuova versione del Signore del Tempo. Le riprese sembrano essere relative allo speciale natalizio della serie britannica, considerando la neve che scende sul TARDIS, evento televisivo confermato in precedenza dallo shoswrunner Russell T. Davies.

OH MY GOD pic.twitter.com/Asqn8vTvS0 — Cooper Hillier 🏏 (@CooperHillier) February 15, 2023

In precedenza i fan avevano fotografato anche Millie Gibson, interprete della companion Ruby Sunday. La giovane attrice aveva girato alcune scene a Bristol che dovrebbero far parte dell’episodio speciale di Natale.

Nel cast della nuova stagione guidata da Russell T. Davies, in arrivo nel 2024, ci saranno dei ritorni e anche dei nuovi personaggi, tra cui quello affidato ad Aneurin Barnard.

Che ne pensate del potenziale costume scelto per Ncuti Gatwa in Doctor Who? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter